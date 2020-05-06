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Вукоевич: Цыганкову и Миколенко нужно почувствовать себя лидерами, стать "мужиками"
Хорват высказался о молодежи киевлян
Экс-полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич, который сейчас тренирует сборную Хорватии (U20) и работает селекционером киевлян, оценил потенциал молодых игроков киевского клуба.
- Можно ли кого-то назвать сейчас лидером в "Динамо"?
- Когда я играл, то всегда чувствовал, что лидером должен быть украинец. Сейчас есть Цыганков и Миколенко – им нужно почувствовать себя лидерами, взять ответственность на себя и стать, как говориться, "мужиками". Они молодые ребята, да. Но есть тот же Бойко, который постарше, вратарь. Это – те молодые игроки, которые должны приносить пользу "Динамо" ближайшие 5-7 лет. Есть хорошие иностранцы, например – Вербич, который также является игроком хорошего европейского уровня.
Это 3-4 лидера, и "Динамо" должно рассчитывать на них. У нас хорошая молодежь, ей нужно доверять, но парням также нужно почувствовать, что они сами могут стать лидерами. Вступать в борьбу, как это было в 1997-98 годах, когда играли те же Лужный, Шевченко и Ребров. Доморощенные ребята, которые приносят пользу "Динамо".
- Как ты считаешь, Миколенко и Цыганков могут стать футболистами топ-уровня в европейском чемпионате?
- Думаю, им по силам играть в любом чемпионате Европы. Но класса уровня "Реала", "Барселоны", "МЮ" или "Баварии", пока нет. Через пару лет – возможно. Та же история была с Ярмоленко, Хачериди и Гармашем, когда они попадали в первую команду. Тоже нужно было ждать. Еще год, два или три, и Миколенко с Цыганковым, на мой взгляд, смогут играть в любом из топ-10 европейских грандов.
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