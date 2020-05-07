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Любенович назвал самого талантливого игрока Зари за последние 8 лет
И пожалел, что не поиграл под руководством Скрипника
Бывший футболист "Зари", а сегодня тренер-помощник в клубной команде U-19 Желько Любенович, сообщил, что с приходом Скрипника подход к игрокам не изменился.
Другой зато стала схема футбола.
Мне жаль, что я не поиграл под руководством Скрипника. Интересно, как бы я выглядел в его схеме.
Желько спросили о лучшем сезоне в составе луганчан и попросили назвать самого талантливого игрока команды.
Когда заняли третье место, результат говорит за себя.
За эти 8 лет в Заре талантливым футболистом был Бонавентуре. Если бы он еще поиграл в "Заре", клуб продал бы его значительно дороже. По потенциалу - я пока таких не заметил в этой команде.
Однако, у нас много талантливых футболистов, поэтому, думаю, будет большой спрос на них летом.