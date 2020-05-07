Любенович назвал самого талантливого игрока Зари за последние 8 лет

Бывший футболист "Зари", а сегодня тренер-помощник в клубной команде U-19 Желько Любенович, сообщил, что с приходом Скрипника подход к игрокам не изменился.

Другой зато стала схема футбола.

Мне жаль, что я не поиграл под руководством Скрипника. Интересно, как бы я выглядел в его схеме.

Желько спросили о лучшем сезоне в составе луганчан и попросили назвать самого талантливого игрока команды.

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