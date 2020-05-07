Уговорил Вербича перейти в Динамо - селекционеру киевлян подсобила травма словенца

Огнен Вукоевич, селекционер "Динамо" и тренер сборной Хорватии U-20, в свое время помог переходу в киевский клуб словенского вингера Беньямина Вербича, который в то время выступал в "Копенгагене".

- Расскажи, долго ли уговаривал Беньямина перебраться в Киев?

- Есть селекционная служба, я не могу сказать, что только я занимался этим переходом. Но я видел большой потенциал в нем, я позвонил агенту, позвонил Вербичу и просто объяснил, что такое "Динамо", что означает этот клуб и насколько это важно для его карьеры. Кроме того, я на 100% был уверен, что он усилит команду.

Читайте также Вербич: Игроки Динамо очень хорошо приняли меня на сборах в Испании

Я всегда говорил и повторяю, что если в "Динамо" попадает балканский футболист, то он с первого дня может и должен усилить основной состав. Это молодым игрокам нужно время, а тем, кто выступает в Европе, кому 22-25 лет, как Вербич в свое время в "Копенгагене", время не нужно. Он с первого дня мог усилить "Динамо", ведь играл и в еврокубках уже, и в сборной. Это было главным для меня, для моей чести и для футболиста. Я знаю чемпионат Украины, требования "Динамо" и Вербич станет большим усилением. И самое главное, что так и произошло.

- Не каждый легионер способен заиграть в "Динамо". Но Вербич стал одним из лидеров. Тебе, как одному из инициаторов трансфера, это приятно?

- Конечно. Как я уже сказал, я хочу усиливать "Динамо". Сегодня сложно привлечь к чемпионату Украины хорошего балканского футболиста, который также предложения из топ-5 европейских чемпионатов. Думаю, если бы не травма Вербича, которая у него была до момента перехода в "Динамо", у него были бы предложения от грандов. Считаю, что золотые годы Вербича еще впереди. Он - молодой, но опытный парень, который чувствует себя в Киеве как дома.