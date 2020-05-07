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Желько Любенович: Не знаю, как будет после ухода Рафаилова, меня пугает эта ситуация
Адаптация легионеров от Рафаилова-Вернидуба
Тренер U-19 "Зари" Желько Любенович, до недавнего времени футболист этого же клуба, вспомнил, как у луганчан происходила адаптация легионеров.
Секрета адаптации в "Заре", по словам Желько нет.
В этом заслуга Рафаилова, он наладил работу с агентами, которым доверял.
Лучше получалось с бразильцами. Ежегодно мы продавали и сразу брали другого. В этом также заслуга президента клуба и главного тренера Юрия Вернидуба, который не боялся брать их, ставить в состав, а также показывать их уровень и продавать.
Не знаю, как будет после ухода Рафаилова, меня пугает эта ситуация. Но я надеюсь, что мы справимся и в "Заре" все будет хорошо.