Желько Любенович: Не знаю, как будет после ухода Рафаилова, меня пугает эта ситуация

Тренер U-19 "Зари" Желько Любенович, до недавнего времени футболист этого же клуба, вспомнил, как у луганчан происходила адаптация легионеров.

Секрета адаптации в "Заре", по словам Желько нет.

В этом заслуга Рафаилова, он наладил работу с агентами, которым доверял.

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