Павлов назвал заработки и штрафы футболистов на тесте Купера и лучших бегунов

Украинский тренер Николай Павлов назвал лучших футболистов, которые быстрее всех у его командах пробегали Теста Купера. А также рассказал о своей поощрительной плате.

- Слышал, что у вас был футболист Дмитрий Есин, который выжал из себя максимум, потерял сознание, и вы его оштрафовали, поскольку он не добежал.

- Да. Он просто не получил премию. Это тоже штраф. Он не добежал! Иначе бы получил ее.

- Кто рекордсмен, кто дал максимум?

- В "Ворскле" был Сережа Волкодав. Он в основном составе играл, но не так стабильно. Он пробежал 3670 метров за 12 минут. В "Мариуполе" при мне Дима Мишнев был лучшим. У него было 3350 метров.

Пять первых у меня в команде получали по 200 долларов, последние 5 - по 100 минус. А если рекорд клуба - по 300 долларов. За 4 тесты человек мог заработать 1200 долларов, если побьет все рекорды.

Таким образом за минуту можно было заработать больше, чем Тайсон-боксер, чем Марадона, Роналду и Месси.