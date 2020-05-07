Бабочки в животе. Нападающий Колоса: Когда только пробиваю пенальти, уже вижу, как праздную

Исландского нападающего "Колоса" Арни Вильхамссона спросили, как ему удается часто забивать голы с пенальти.

- В чем секрет вашей уверенности?

- Пенальти - это очень хорошая возможность забить. Когда я подхожу к мячу, то у меня возникает чувство уверенности. А когда я бью, то уже даже вижу, как праздную. Пробитие пенальти - это соревнование с вратарем. Мне нужно забить, а ему - отразить мой удар.

Когда арбитр дает свисток, я даже чувствую на 2-3 секунды бабочки в животе. Это очень хорошее чувство.

У меня нет секретов. Просто люблю брать ответственность на себя. К счастью, у меня все получается и я реализовал все свои пенальти в Украине. Надеюсь, так будет и впредь.