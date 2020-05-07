Игрок Днепр-1 Коркишко: Хотел остаться в Черноморце

Игрок атакующего звена "Днепр-1" Дмитрий Коркишко вспомнил свои выступления в одесском "Черноморце" в 2015-2017 годах и рассказал, как ушел из клуба.

Дмитрий следит за выступлениями команды в Первой лиге сегодня, слышал о финансовых проблемах, однако замечает - за два года своих выступлений никаких проблем с выплатой зарплаты не было.

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Коркишко рассказывает, что весной 2017 года, за месяц до завершения чемпионата в УПЛ начали обсуждать новый контракт с "Черноморцем".