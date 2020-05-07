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Игрок Днепр-1 Коркишко: Хотел остаться в Черноморце
Но не дождался предложения
Игрок атакующего звена "Днепр-1" Дмитрий Коркишко вспомнил свои выступления в одесском "Черноморце" в 2015-2017 годах и рассказал, как ушел из клуба.
Дмитрий следит за выступлениями команды в Первой лиге сегодня, слышал о финансовых проблемах, однако замечает - за два года своих выступлений никаких проблем с выплатой зарплаты не было.
Коркишко рассказывает, что весной 2017 года, за месяц до завершения чемпионата в УПЛ начали обсуждать новый контракт с "Черноморцем".
Спросили: "Так что, остаешься?". А я действительно очень хотел остаться в том "Черноморце". Они говорили мне, что всех нас, кто тогда был в команде, удержат. Но потом один игрок подписал предварительный контракт с другим клубом, второй, третий ... Я понял, что основы той команды уже не будет.
За неделю уволили гендиректора. Мы сыграли последний матч, я уехал домой, а с "Черноморца" никто так и не позвонил. В то же время из "Зари" есть предложение, и из Турции.
Я пообщался с Александром Бабичем (тогда тренер "Черноморца", - ред.). Он говорит: "Если конкретики нету, значит надо идти". Я позвонил в "Черноморец", говорю: "Продолжать контракт не буду". А они: "Хорошо, счастья тебе, удачи".