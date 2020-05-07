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Может и на трубе сыграть. Хавбек Динамо ездит на сноуборде и обожает игру Федерера

Премьер-лига
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Многогранный Володя

Может и на трубе сыграть. Хавбек Динамо ездит на сноуборде и обожает игру Федерера
Новина українською

22-летний №8, центральный полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев, поделился своими предпочтениями в спорте вне футбола.

- Какими видами спорта интересуетесь помимо футбола?

- Интересуюсь большим теннисом, также нравится мини-футбол, волейбол и гонки - Формула 1.

- Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?

- Когда есть возможность, играю в большой теннис. Также зимой с удовольствием катаюсь на сноуборде. Конечно, стараюсь быть максимально осторожным и соблюдать все правила техники безопасности.

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- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

- Без сомнения, это Роджер Федерер - он мой любимый теннисист.

- Занимались ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Другими видами спорта, кроме футбола, не занимался, но помню, как в школьное время играл на трубе.

- Посещение либо спортивных матчей или мероприятий оставило больше впечатлений?

- Был на одном из матчей "Барселоны" на "Камп Ноу". Это было довольно давно, поэтому соперника не вспомню, а вот что запомнилось, так это полный стадион - эмоции были непередаваемые!

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В статье: Динамо (Киев) Роджер Федерер Владимир Шепелев сноубординг
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Источник:
Динамо

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