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Павлов раскритиковал Тест Купера в Динамо Михайличенко

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Павлов раскритиковал Тест Купера в Динамо Михайличенко
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Николай Павлов, президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу, прокомментировал возвращение киевского "Динамо" за тренера Алексея Михайличенко к Тесту Купера.

По мнению коуча, многое в тесте зависит от авторитета тренера.

- Пример Лобановского. При нем все бежали, прекрасно бежали. После Лобановского, насколько я знаю, попробовали - уже никто не бежал так, как при нем. Значит, авторитета не хватает, чтобы этот тест пробежать. Уверен, у меня бы сейчас побежали.

- С Михайличенко сейчас на зимнем сборе "Динамо" впервые за много лет бегали Тест Купера. Как они пробежали?

- Слышал только об одном. Что один футболист, его сейчас уже нет в команде, бежал в наушниках и прибежал с пульсом 160. В наушниках ему же не слышно, как надо бежать. У меня на каждых 100 метрах стояли помощники говорили футболистам, что надо скорее бежать.

А футболист, когда бежит и не знает, времени, то хочешь не хочешь бежит и добегает. Вот тогда эти тесты надо делать. А если делать просто для галочки, чтобы потом половина не пробежала - какой смысл?

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Напомним, что тест Купера придумали в США для десантников. Он заключается в том, чтобы пробежать 3000 метров не более чем за 12 минут и пульсом не ниже 180.

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В статье: Николай Павлов Алексей Михайличенко Валерий Лобановский Динамо (Киев) тренер тест Купера
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