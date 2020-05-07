После Шахтера Жуниор Мораес хочет вернуться в Бразилию

Нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес сообщил, что после завершения контракта с "горняками" вернется в родной клуб - бразильский "Сантос".

В Бразилии вспоминают второе чемпионство "Сантоса" в Лиге Паулиста в сезоне 2006/2007 годов. Тогда 6 июня 2007 гда в матче с "Сан-Каэтану" "Сантос" обеспечил себе чемпионство, одержав победу со счетом 2:0. А решающий гол забил Жуниор Мораес, который вышел на замену.

Жуниор вспомнил изданию Lance ту победу команды под руководством Вандерлея Лушембурго и свой вклад, а также рассказал в этом русле о будущем.

Я переживаю особенный момент своей карьеры в "Шахтере". Надеюсь выполнить свой контракт до конца. После этого у меня будут новые вызовы. Надеть футболку "Сантоса" - один из них.

Контракт 33-летнего Жуниора Мораес с "Шахтером" рассчитан до конца декабря 2021 года.