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После Шахтера Жуниор Мораес хочет вернуться в Бразилию

Премьер-лига
(1 голосов)

"Новые вызовы"

После Шахтера Жуниор Мораес хочет вернуться в Бразилию
Новина українською

Нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес сообщил, что после завершения контракта с "горняками" вернется в родной клуб - бразильский "Сантос".

В Бразилии вспоминают второе чемпионство "Сантоса" в Лиге Паулиста в сезоне 2006/2007 годов. Тогда 6 июня 2007 гда в матче с "Сан-Каэтану" "Сантос" обеспечил себе чемпионство, одержав победу со счетом 2:0. А решающий гол забил Жуниор Мораес, который вышел на замену.

Жуниор вспомнил изданию Lance ту победу команды под руководством Вандерлея Лушембурго и свой вклад, а также рассказал в этом русле о будущем.

Я переживаю особенный момент своей карьеры в "Шахтере". Надеюсь выполнить свой контракт до конца.

После этого у меня будут новые вызовы. Надеть футболку "Сантоса" - один из них.

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Контракт 33-летнего Жуниора Мораес с "Шахтером" рассчитан до конца декабря 2021 года.

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В статье: Украина Жуниор Мораес
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
07.05.2020 в 13:55
Мерзкий иуда и целователь эмблем всех подряд клубов, может сегодня валить в страну,где много диких обезьян...
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ramon4ik (Киев)
07.05.2020 в 14:34
Под любой новостью связаной с шахтером , первым пишет Прости Тутшин. Во бомбит пукан подруге. Админы, давайте ещё новостей о шахте, чтобы девочка не остывала )))
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