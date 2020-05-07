Первый исландский форвард в Украине выделил самого сложного вратаря-оппонента в УПЛ

Нападающий Арни Вильхамссон, № 77 "Колоса", поделился впечатлениями от игры в УПЛ.

- В "Колосе" только двое легионеров. Как вам играть с украинцами?

- Когда я перешел сюда, то уже немного знал украинскую культуру. Я играл против "Колоса", когда выступал за "Черноморец" в прошлом сезоне, поэтому знал игроков в лицо, а они знали меня. С первых минут в новом клубе меня приняли, как своего. В "Колосе" очень семейная атмосфера. Мы - как одна семья. Я не говорю на вашем языке, а не все игроки в команде знают английский. Но мы все равно находим общий язык.

Я был в команде 5 дней перед своим дебютом. Мы победили "Десну" со счетом 2:0, а я забил второй мяч. Все потому, что я чувствую себя здесь, как дома. Это даже немного странно, потому что во многих командах нужно больше времени на адаптацию и на то, чтобы завоевать уважение своих одноклубников. Не все игроки тебя могут сразу принять.

- "Колос" - не та команда, которая в матчах против "Динамо" и "Шахтера" будет все время атаковать и больше владеть мячом. Насколько вам тяжело играть против таких соперников?

- Я игрок, который любит играть с мячом и не очень любит много бегать в защите. Но это новый опыт для меня. Главное - это команда, а не я или кто-то из игроков. "Динамо" и "Шахтер" - два крупнейших клуба в Украине с игроками топ-уровня. С ними трудно играть, но интересно.

Например, против "Шахтера" мы первую половину матча бегали много без мяча. А потом подумали, что мы тоже футболисты, мы достаточно набегались и во втором тайме хотим играть в футбол. Поймал себя на мысли, что я хочу соревноваться с лучшими, испытать себя с сильными соперниками и чего научиться у них. В "Динамо" и "Шахтере" все футболисты очень квалифицированные. Трудно кого-то выделить. Мне еще не удалось сыграть против "Зари". Думаю, у всех команд первой шестерки есть игроки против, которых трудно играть.

Самый трудный оппонент для меня - Андрей Пятов. Он очень умный и сильный вратарь. В матче против "Шахтера" у меня был хороший момент. Думаю, в 10 случаях из 10 я бы забил, но его опыт и быстрые ноги не позволили этого сделать. Он так легко справился с моим ударом, я даже подумал: "Это очень хороший вратарь, а мне надо больше работать на тренировках".

- Какое место "Колоса" в УПЛ?

- Это клуб, который активно развивается. "Колос" уже смог выйти в первую шестерку в УПЛ. Думаю, через несколько лет команда начнет бороться за Лигу Европы. Если говорить о президенте клуба, то я никогда не встречал никого подобного. С таким руководством "Колос" за несколько лет будет топ-командой.