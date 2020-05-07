Рафаилов: Я сам ушел из Зари. Причины были, но я не хочу об этом говорить

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов, который покинул клуб в конце марта, рассказал об аспектах своего увольнения и дальнейших планах.

"Меня никто не вынуждал это делать, я сам написал заявление. Время покажет, как оно будет. Я ушел сам и сделал это осмысленно. Причины были, но я не хочу об этом говорить. После написания заявления я ни разу не общался с президентом. Я ему пробовал позвонить, он мне - ни разу. Все случилось, как случилось. Конфликта никакого не было, это просто моё решение. Естественно, оно возникло не на пустом месте. Время покажет, правильно ли я сделал, но я поступил так, как считал нужным.

Возвращение в украинский футбол? Я не знаю, в какой роли я могу это сделать. Может быть, по истечении какого-то времени я окажу кому-то свою помощь. Правда, пока не представляю, какую именно и кому она будет нужна. Меня многое связывает с футболом, начиная со школы и заканчивая профессиональным футболом. Это вся моя жизнь. Но еще была масса интересного, чем я занимался", - сказал Рафаилов.