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Цитаишвили: Планирую до 23-24 лет быть в Динамо, а потом сразу перейти в европейский топ-клуб
Георгий не скрывает желания в будущем попробовать свои силы в Испании или Италии
Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, какой он видит в будущем свою карьеру.
– Хочу до 23-24 лет быть в "Динамо". А потом уже хочу без лестницы сразу в топ-клуб перейти. Так планирую. Англия – это потом, как Ярмола перешел. Сначала Испания, Италия.
Любимые команда? В Италии такой нет, в Испании – "Барселона", в Англии – "Ливерпуль".
– Ты хотя бы во снах видишь, что ты в "Барселоне" играешь? Месси как раз закончит лет через пять.
– Нет. Это надо расти и расти, чтобы только подумать об этом.
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Источник:Бомбардир
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.05.2020 в 16:49
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