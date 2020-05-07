Цитаишвили: Планирую до 23-24 лет быть в Динамо, а потом сразу перейти в европейский топ-клуб

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, какой он видит в будущем свою карьеру.

– Хочу до 23-24 лет быть в "Динамо". А потом уже хочу без лестницы сразу в топ-клуб перейти. Так планирую. Англия – это потом, как Ярмола перешел. Сначала Испания, Италия.

Любимые команда? В Италии такой нет, в Испании – "Барселона", в Англии – "Ливерпуль".

– Ты хотя бы во снах видишь, что ты в "Барселоне" играешь? Месси как раз закончит лет через пять.

– Нет. Это надо расти и расти, чтобы только подумать об этом.