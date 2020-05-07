  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цитаишвили: Планирую до 23-24 лет быть в Динамо, а потом сразу перейти в европейский топ-клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цитаишвили: Планирую до 23-24 лет быть в Динамо, а потом сразу перейти в европейский топ-клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Георгий не скрывает желания в будущем попробовать свои силы в Испании или Италии

Цитаишвили: Планирую до 23-24 лет быть в Динамо, а потом сразу перейти в европейский топ-клуб
Новина українською

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, какой он видит в будущем свою карьеру.

– Хочу до 23-24 лет быть в "Динамо". А потом уже хочу без лестницы сразу в топ-клуб перейти. Так планирую. Англия – это потом, как Ярмола перешел. Сначала Испания, Италия.

Любимые команда? В Италии такой нет, в Испании – "Барселона", в Англии – "Ливерпуль".

– Ты хотя бы во снах видишь, что ты в "Барселоне" играешь? Месси как раз закончит лет через пять.

– Нет. Это надо расти и расти, чтобы только подумать об этом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.05.2020 в 16:49
Скромненько
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...