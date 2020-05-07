Бабич о расширении УПЛ: Лучше стабильные 12 клубов, чем рискованные 14

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич высказал свои идеи относительно доигровки сезона, а также расширения (или не расширения) УПЛ до 14 корманд.

- Сейчас есть предложения доиграть чемпионат в нескольких городах: первая шестерка – в Киеве, вторая – в Харькове или Львове.

- Для многих клубов это будет очень затратно. Есть много вопросов. Например, где нам останавливаться после игр. Прежде всего, важны финансы, потому что это потянет за собой очень серьезные расходы. Мы не сможем физически после каждой игры возвращаться из Киева или Львова в Мариуполь. Это будет нереально. Поэтому нам придется проживать там, где будут проводить оставшиеся игры.

- Один из аргументов – то, что это поможет избежать постоянных переездов.

- Но мы будем тратить деньги постоянно на проживание, питание. Нужно будет искать, где тренироваться, восстановительные центры какие-то, массаж… На это все нужны очень приличные суммы.

- Со следующего сезона в УПЛ должно быть 14 клубов, но есть призывы отойти от принятого ранее решения и оставить 12. Какая ваша позиция по этому вопросу?

- Я за соблюдение регламента. То, что было принято, нужно соблюдать. Но учитывая, что творится в мире и у нас в стране… Я просто знаю и слышу, что не многие клубы смогут стабильно финансировать команду Премьер-лиги. Если клуб выходит из Первой лиги – ему нужно думать и про дубль, и про U-19.

Думаю, в ближайшее время будет какая-то информация. Если есть хотя бы малейший риск, что сделаем 14 команд, но кто-то не доиграет – лучше тогда пусть будет 12 команд, которые будут стабильно финансироваться и играть. Чтобы футбольная общественность не переживала о том, будет ли команда ехать на выезд или выходить играть на поле. Лучше стабильные 12, чем рискованные 14.

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- Но ведь нет никаких гарантий, что финансовые проблемы не начнутся в тех клубах, которые сейчас выступают в Премьер-лиге. Мы уже сейчас слышим – там не платят зарплату за три месяца, где-то за два…

- Может быть такое, что нам скажут играть в условном Днепре (остаток сезона в нижней шестерке – прим.) и, может быть, кто-то откажется. Я же не знаю, какие финансы у кого. Думаю, на ближайшем совещании эти все моменты будут обсуждаться.

Возможно, какие-то гарантии от клубов, от их руководителей должны быть на целый сезон или хотя бы до конца года. Опять же, я не знаю, у кого как бюджет расписывается. Я могу сказать, что в Мариуполе все стабильно. Зарплата как выплачивалась, так и выплачивается.