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Цитаишвили: Я заслуживаю на шанс в Динамо. Не 8 минут, а нормальный шанс

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек хочет проявить себя в киевскому клубе

Цитаишвили: Я заслуживаю на шанс в Динамо. Не 8 минут, а нормальный шанс
Новина українською

19-летний полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили считает, что ему в первой команде киевлян должны давать больше шансов раскрыться и проявить себя.

"Как минимум за тот гол в финале чемпионата мира я заслуживаю на нормальный шанс в "Динамо". Не 8 минут, а нормальный шанс. Мне говорят, что я - замена Цыганкову. Мне это с 16 лет говорят. А Цыганкова готовили на замену Ярмоленко. Ярмоленко сыграл 22 матча перед тем, как стать основным. А я сколько сыграл? Нужно не количество матчей, а количество минут считать. У меня за 2 года - 200 минут в первой команде.

Если я за 20 матчей себя не покажу, то нет вопросов - я уйду. Увижу, что не выходит, то уйду сам. Но я все же надеюсь, что мне дадут шанс", - сказал Цитаишвили.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Георгий провел 3 матча, отыграв в общей сложности 18 минут.

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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Tenma7 (Чернигов)
07.05.2020 в 19:52
Недавно ж кудахкал про то "Как плохо относятся в шахтере к своим воспитанникам". Георгий, такой Георгий...
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