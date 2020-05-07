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Цитаишвили: Я заслуживаю на шанс в Динамо. Не 8 минут, а нормальный шанс
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19-летний полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили считает, что ему в первой команде киевлян должны давать больше шансов раскрыться и проявить себя.
"Как минимум за тот гол в финале чемпионата мира я заслуживаю на нормальный шанс в "Динамо". Не 8 минут, а нормальный шанс. Мне говорят, что я - замена Цыганкову. Мне это с 16 лет говорят. А Цыганкова готовили на замену Ярмоленко. Ярмоленко сыграл 22 матча перед тем, как стать основным. А я сколько сыграл? Нужно не количество матчей, а количество минут считать. У меня за 2 года - 200 минут в первой команде.
Если я за 20 матчей себя не покажу, то нет вопросов - я уйду. Увижу, что не выходит, то уйду сам. Но я все же надеюсь, что мне дадут шанс", - сказал Цитаишвили.
Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Георгий провел 3 матча, отыграв в общей сложности 18 минут.
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