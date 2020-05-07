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В этот день 18 лет назад состоялся последний матч Лобановского

Премьер-лига
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Валерий Васильевич, несмотря на рекомендации врачей, полетел с командой в Запорожье

В этот день 18 лет назад состоялся последний матч Лобановского
Новина українською

18 лет назад состоялся последний матч великого украинского тренера Валерия Васильевича Лобановского.

7 мая 2002 года в Запорожье в рамках чемпионата Украины местный “Металлург” принимал киевское "Динамо" (1:3).

В последние годы, в связи с ухудшением состояния здоровья, Валерий Васильевич пропустил ряд выездных встреч “Динамо”. Врачи отговаривали тренера от поездки в Запорожье, но Лобановский решил лететь вместе с командой.

Во время игры Валерий Лобановский перенес инсульт, который впоследствии унес жизнь выдающегося наставника. Умер тренер через 6 дней, 13 мая.

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В статье: Валерий Лобановский Металлург (Запорожье) Динамо (Киев)
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