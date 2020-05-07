  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Валентин Белькевич признан лучшим белорусским футболистом всех времен по версии болельщиков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валентин Белькевич признан лучшим белорусским футболистом всех времен по версии болельщиков

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-хавбек Динамо обошел Сергея Алейникова и Александра Глеба

Валентин Белькевич признан лучшим белорусским футболистом всех времен по версии болельщиков
Новина українською

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Беларуси Валентин Белькевич признан болельщиками лучшим белорусским футболистом в истории.

В голосовании издания "Прессбол", в котором приняли участие более 10 тысяч человек Белькевич в финале обошел Сергея Алейникова. Третье место в опросе занял Александр Глеб.

Напомним, что Белькевич является самым титулованным белорусским футболистом. В составе киевского "Динамо" хавбек за 11 сезонов 8 раз выигрывал чемпионат Украины, 7 раз побеждал в Кубке Украины и трижды выигрывал Суперкубок страны.

В еврокубках вместе с командой доходил до полуфинала Лиги чемпионов-1998/99.

В 2001 году Белькевич был признан лучшим игроком чемпионата Украины, а в сезонах 1999/00 и 2000/01 становился лучшим ассистентом украинского первенства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Глеб Беларусь Валентин Белькевич Динамо (Киев) Сергей Алейников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Прессбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...