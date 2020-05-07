Валентин Белькевич признан лучшим белорусским футболистом всех времен по версии болельщиков

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Беларуси Валентин Белькевич признан болельщиками лучшим белорусским футболистом в истории.

В голосовании издания "Прессбол", в котором приняли участие более 10 тысяч человек Белькевич в финале обошел Сергея Алейникова. Третье место в опросе занял Александр Глеб.

Напомним, что Белькевич является самым титулованным белорусским футболистом. В составе киевского "Динамо" хавбек за 11 сезонов 8 раз выигрывал чемпионат Украины, 7 раз побеждал в Кубке Украины и трижды выигрывал Суперкубок страны.

В еврокубках вместе с командой доходил до полуфинала Лиги чемпионов-1998/99.

В 2001 году Белькевич был признан лучшим игроком чемпионата Украины, а в сезонах 1999/00 и 2000/01 становился лучшим ассистентом украинского первенства.