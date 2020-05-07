  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна и еще 5 игроков - Вукоевич назвал самых "противных" игроков Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна и еще 5 игроков - Вукоевич назвал самых "противных" игроков Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Вуко вспомнил "настоящее" дерби

Срна и еще 5 игроков - Вукоевич назвал самых "противных" игроков Шахтера
Новина українською

Экс-полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич вспомнил дерби с "Шахтером" и рассказал, кто в составе "горняков" был самым неприятным соперником.

"Срна всегда был противным. Кучер тоже был противным. Те же Хюбшман, Левандовски. Бразильцы тоже были противные - Фернандиньо, Луис Адриано.

Но это жизнь. Это то дерби, которое все ждали. Я согласен со Срной, который сказал, что дерби – это когда есть две красные карточки, хорошие моменты, дриблинг, мастерство и полный стадион – или НСК "Олимпийский", или "Донбасс Арена". Вот это настоящее, сумасшедшее дерби. Это праздник украинского футбола.

Но также хочу сказать, что мы со Срной хорошие друзья. Мы всю жизнь вместе играли за сборную Хорватии, всю жизнь знаем друг друга, но всегда воевали на футбольном поле. Срна и сам говорил, что я – самый противный игрок "Динамо". Но после матчей пожимали руки и шли на ужин", – сказал Вукоевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Огнен Вукоевич Томаш Хюбшман Луис Адриано Фернандиньо Дарио Срна Александр Кучер Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...