Срна и еще 5 игроков - Вукоевич назвал самых "противных" игроков Шахтера

Экс-полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич вспомнил дерби с "Шахтером" и рассказал, кто в составе "горняков" был самым неприятным соперником.

"Срна всегда был противным. Кучер тоже был противным. Те же Хюбшман, Левандовски. Бразильцы тоже были противные - Фернандиньо, Луис Адриано.

Но это жизнь. Это то дерби, которое все ждали. Я согласен со Срной, который сказал, что дерби – это когда есть две красные карточки, хорошие моменты, дриблинг, мастерство и полный стадион – или НСК "Олимпийский", или "Донбасс Арена". Вот это настоящее, сумасшедшее дерби. Это праздник украинского футбола.

Но также хочу сказать, что мы со Срной хорошие друзья. Мы всю жизнь вместе играли за сборную Хорватии, всю жизнь знаем друг друга, но всегда воевали на футбольном поле. Срна и сам говорил, что я – самый противный игрок "Динамо". Но после матчей пожимали руки и шли на ужин", – сказал Вукоевич.