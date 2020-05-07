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Беседин о своей технике: Что могу – то показываю, а выше головы прыгать...

Премьер-лига
(1 голосов)

В Динамо не техничных игроков нет

Беседин о своей технике: Что могу – то показываю, а выше головы прыгать...
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал о своих хейтерах, а также высказался о своем уровне техники.

– В "Динамо" не техничных нет. Однозначно.

– Тебя часто хейтят?

– У каждого свое мнение, это такое дело.

– Ты себя считаешь техничным?

– Что я могу – то показываю. А выше головы прыгать...

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
07.05.2020 в 21:47
Ну не его это...не его...
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oda1979 (Запорожье)
07.05.2020 в 21:42
Техника и Беседин, это слова антонимы..
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