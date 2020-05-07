Беседин о своей технике: Что могу – то показываю, а выше головы прыгать...

Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал о своих хейтерах, а также высказался о своем уровне техники.

– В "Динамо" не техничных нет. Однозначно.

– Тебя часто хейтят?

– У каждого свое мнение, это такое дело.

– Ты себя считаешь техничным?

– Что я могу – то показываю. А выше головы прыгать...