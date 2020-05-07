Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беседин о своей технике: Что могу – то показываю, а выше головы прыгать...
В Динамо не техничных игроков нет
Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал о своих хейтерах, а также высказался о своем уровне техники.
– В "Динамо" не техничных нет. Однозначно.
– Тебя часто хейтят?
– У каждого свое мнение, это такое дело.
– Ты себя считаешь техничным?
– Что я могу – то показываю. А выше головы прыгать...
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Бомбардир
Новости по теме
- 18:50 Украинские Цитаишвили: Я заслуживаю на шанс в Динамо. Не 8 минут, а нормальный шанс
- 17:00 Зарубежные "Где Динамо, где?" В этот день 11 лет назад Шахтер обыграл Динамо и вышел в финал Кубка УЕФА
- 16:35 Украинские Цитаишвили: Планирую до 23-24 лет быть в Динамо, а потом сразу перейти в европейский топ-клуб
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
07.05.2020 в 21:47
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
07.05.2020 в 21:42
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...