Кулач: Я не на 100% категоричен против России в плане футбола. Будет предложение - подумаю

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач рассказал, почему он не перешел в российский "Енисей", когда ему поступило данное предложение.

"Было несколько причин. Я не был категоричен в этом вопросе. Я не скажу: "Нет, нет. Из России - нет". Я подумаю. Не буду говорить "да" или "нет". Когда оно будет, я подумаю, сложу все "за" и "против".

В переходе в "Енисей" было много нюансов, а не какой-то один. То, что я туда не хотел, как это писали – спасибо за поддержку. Но я не говорю, что на 100% пошел бы или нет. Я бы подумал насчет этого предложения. Именно в "Енисее" не сыграли несколько сторон. Не скажу, что я огорчен из-за того, что не перешел туда. Я не на 100% категоричен против России в плане футбола. В том плане, что я бы подумал – переходить туда или нет. Но тот переход не состоялся по разным причинам.

Я понимаю, что такой переход закрыл бы мне двери в сборную Украины. Возможно, было что-то важнее того, чтобы играть за национальную команду. Пока я здесь, такого в жизни у меня пока не было. Не могу рассуждать. Каждый человек, который не испытывал этого, может говорить по-разному. Я не знаю, что было бы, если бы любому человеку пришло такое предложение и в такой сфере. Я не могу судить. Каждый человек бы задумался, уверен на 100%. Много людей не сталкивались с этим, но судят, мол, ты предатель и еще кто-то. Я не поддерживаю на 100% этих людей, потому что они не были в такой ситуации. Они не были в такой ситуации, поэтому не могут судить. Я никого не сужу: кто пошел, как", - рассказал Кулач.