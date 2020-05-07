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Кулач: Я не на 100% категоричен против России в плане футбола. Будет предложение - подумаю

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий рассказал, почему не перешел в Енисей

Кулач: Я не на 100% категоричен против России в плане футбола. Будет предложение - подумаю
Новина українською

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач рассказал, почему он не перешел в российский "Енисей", когда ему поступило данное предложение.

"Было несколько причин. Я не был категоричен в этом вопросе. Я не скажу: "Нет, нет. Из России - нет". Я подумаю. Не буду говорить "да" или "нет". Когда оно будет, я подумаю, сложу все "за" и "против".

В переходе в "Енисей" было много нюансов, а не какой-то один. То, что я туда не хотел, как это писали – спасибо за поддержку. Но я не говорю, что на 100% пошел бы или нет. Я бы подумал насчет этого предложения. Именно в "Енисее" не сыграли несколько сторон. Не скажу, что я огорчен из-за того, что не перешел туда. Я не на 100% категоричен против России в плане футбола. В том плане, что я бы подумал – переходить туда или нет. Но тот переход не состоялся по разным причинам.

Я понимаю, что такой переход закрыл бы мне двери в сборную Украины. Возможно, было что-то важнее того, чтобы играть за национальную команду. Пока я здесь, такого в жизни у меня пока не было. Не могу рассуждать. Каждый человек, который не испытывал этого, может говорить по-разному. Я не знаю, что было бы, если бы любому человеку пришло такое предложение и в такой сфере. Я не могу судить. Каждый человек бы задумался, уверен на 100%. Много людей не сталкивались с этим, но судят, мол, ты предатель и еще кто-то. Я не поддерживаю на 100% этих людей, потому что они не были в такой ситуации. Они не были в такой ситуации, поэтому не могут судить. Я никого не сужу: кто пошел, как", - рассказал Кулач.

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В статье: Ворскла (Полтава) Енисей (Красноярск) Владислав Кулач
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Источник:
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
07.05.2020 в 21:42
Какое оно тупое. Ну, уже скажи просто, что не срослось.. нет, оно начинает философствовать..
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+3
0
Просто Квашин (Харьков)
07.05.2020 в 21:41
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он с тудова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
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0
-2
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Wieniawski (Калуш)
07.05.2020 в 21:32
Все правильно сказано
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0
-3
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Serega1111 (Киев)
07.05.2020 в 21:35
Правильно-правильно. Забирайте скорей орла себе в ка.ца.пи.ю, так будет лучше для всех
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+3
0
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Инспектор ( )
07.05.2020 в 21:16
В чем в чем, а в ватности наших хвутболистов сомнений нет
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+3
0


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