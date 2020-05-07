В этот день: Динамо забило шесть Александрии. Это самая крупная победа киевлян за последние три года

Сегодня – памятный день в истории киевского "Динамо". Именно седьмого мая столичные в последний раз выходили на поле в сопровождении выдающегося Валерия Лобановского. Произошло это в Запорожье в 2002-м году. Через шесть дней, 13 мая, Валерий Васильевич ушел из жизни.

Седьмого мая, но уже 11 лет назад, "Динамо" стало жертвой в памятном для украинского футбола матче полуфинала Кубка УЕФА между киевлянами и "Шахтером". Тогда именно "горняки" были сильнее, прошли в финал, а Жадсон "выпалил" свою знаменитую фразу. Но седьмого мая ассоциируется не только с негативом.

Например, в этот день три года назад, - в 2017-м - "Динамо" в матче чемпионата Украины уничтожило на своем поле "Александрию" 6:0. Голы забивали Андрей Ярмоленко, Артем Беседин, Николай Морозюк, Виктор Цыганков и Денис Гармаш (дважды). Эта победа до сих пор остается самой крупной для "Динамо" в официальных матчах за последние три года.

Потом были победы 5:0, 4:0, 5:1, но шесть голов киевляне в официальном матче после этого не забивали. Более результативные показатели были только в товарищеских матчах.

Добавим, что в том сезоне "Динамо" финишировало вторым, а "Александрия" – пятой.

Лига Пари-Матч. 28-й тур. Группа 1

7 мая 2017-го года. Киев. НСК "Олимпийский"



"Динамо" (Киев) - "Александрия" 6:0

Голы: Ярмоленко 7 (пен.), Беседин 12, Гармаш 45+2, Гармаш 57, Морозюк 73, Цыганков 80

"Динамо": Рудько - Пантич, Вида, Кадар - Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Рыбалка 66), Антунеш - Ярмоленко, Беседин (Цыганков 75), Гармаш (Гонсалес 66)

"Александрия": Леванидов - Симинин, Басов, Бондаренко, Цуриков - Огиря (Запорожан 46), Банада - Чеботаев, Мягков, Полярус (Леонов 64) - Пономарь (Кулиш 77)

Предупреждение: Пантич 40

Удаление: Симинин 5