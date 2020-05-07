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15 мая клубы УПЛ обсудят вопросы доигровки чемпионата и расширения Лиги

Премьер-лига
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Это будет онлайн-заседание

15 мая клубы УПЛ обсудят вопросы доигровки чемпионата и расширения Лиги
Новина українською

15 мая состоится онлайн-заседание представителей клубов Премьер-лиги. Об этом в УПЛ сообщили на запрос "Трибуны".

На нем будут обсуждаться актуальные вопросы: как доигрывать чемпионат Украины и будет ли расширение Лиги до 14 команд со следующего сезона.

Напомним, что 7 мая прошла встреча УПЛ, ПФЛ и УАФ, на котором обсуждались различные аспекты возобновления чемпионата.

Ранее Сергей Палкин предложил доиграть УПЛ в двух городах и оставить 12 команд в чемпионате.

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В статье: Украинская Премьер-лига коронавирус
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Источник:
Трибуна

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