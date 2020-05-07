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Бабич: Я люблю мужскую игру, жесткую игру

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Мариуполя рассказал о своем отношении к ВАР

Бабич: Я люблю мужскую игру, жесткую игру
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич высказал свое мнение относительно внедрения системы ВАР.

"В целом, к внедрению ВАР я отношусь положительно. Единственное, что хотелось бы, чтобы это не мешало мужской борьбе на поле, чтобы минимально рассматривались эти эпизоды и игра не так часто останавливалась. Изначально я для себя понимал, что ВАР нужен, особенно в голевых моментах или когда есть какие-то отмашки у соперника, которые арбитр может не увидеть.

Не хочу повторяться, но я люблю мужскую игру, жесткую игру. И знаю, что зрители любят. Многие говорят, какой хороший был футбол году в 2014. Но я смотрел недавно игру "Металлист" – "Динамо", так там центр поля просто выгрызался. Футболисты понимают, что если ты выиграешь центр поля, то будешь владеть инициативой. Хотелось бы, чтобы наши арбитры правильнее оценивали единоборства или желание футболистов побороться за нейтральный мяч.

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Но мы понимаем, что арбитры учатся, это нововведение, есть ошибки. Просто хочется, чтобы разрешали больше мужского на футбольном поле", - сказал Бабич.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
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Источник:
football.ua

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Комментарии (3)
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учитель футбола (Львов)
08.05.2020 в 00:03
Так он другого футбола не понимает.Как его можно допускать к тренировкам футболистов?Пусть идет тренирует регбистов.
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
07.05.2020 в 22:39
Любишь.... А почему с шахтьором так не играешь...??? За последние 25 игр только 2 желтые (за прерикание с судьями)...
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.05.2020 в 22:30
Хоккей что ли?)
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+2
-1


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