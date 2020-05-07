Бабич: Я люблю мужскую игру, жесткую игру

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич высказал свое мнение относительно внедрения системы ВАР.

"В целом, к внедрению ВАР я отношусь положительно. Единственное, что хотелось бы, чтобы это не мешало мужской борьбе на поле, чтобы минимально рассматривались эти эпизоды и игра не так часто останавливалась. Изначально я для себя понимал, что ВАР нужен, особенно в голевых моментах или когда есть какие-то отмашки у соперника, которые арбитр может не увидеть.

Не хочу повторяться, но я люблю мужскую игру, жесткую игру. И знаю, что зрители любят. Многие говорят, какой хороший был футбол году в 2014. Но я смотрел недавно игру "Металлист" – "Динамо", так там центр поля просто выгрызался. Футболисты понимают, что если ты выиграешь центр поля, то будешь владеть инициативой. Хотелось бы, чтобы наши арбитры правильнее оценивали единоборства или желание футболистов побороться за нейтральный мяч.

Читайте также Бабич рассказал о проблемах со спаррингами, возобновлении УПЛ и выходе Мариуполя из карантина

Но мы понимаем, что арбитры учатся, это нововведение, есть ошибки. Просто хочется, чтобы разрешали больше мужского на футбольном поле", - сказал Бабич.