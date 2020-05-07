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Соль: Если Динамо займет второе место в УПЛ, то на 90% сыграет в Лиге чемпионов

Премьер-лига
(1 голосов)

Испанец излучает уверенность

Соль: Если Динамо займет второе место в УПЛ, то на 90% сыграет в Лиге чемпионов
Новина українською

Нападающий "Динамо" Фран Соль выразил уверенность, что если киевляне займут второе место в УПЛ, то с большой долей вероятности смогут в следующем сезоне пробиться в группу Лиги чемпионов.

"Нам нужно занять второе место. Стать первыми будет очень трудно.

Если мы финишируем вторыми, то на 90% сыграем в Лиге чемпионов. Нужно быть вместе: и футболистам, и болельщикам", – сказал Соль в прямом эфире в Инстаграме "Динамо".

Напомним, что на карантин киевляне ушли на третьем месте, при равенстве очков уступая "Заре" по результатам личных встреч.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
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Источник:
Трибуна

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