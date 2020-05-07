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Вильхамссон: Четыре года я работал на рыбной фабрике. Это был хороший опыт

Премьер-лига
(1 голосов)

В Исландии профи-футболистом стать нелегко

Вильхамссон: Четыре года я работал на рыбной фабрике. Это был хороший опыт
Новина українською

Исландский нападающий "Колоса" Арни Вильхамссон рассказал, с какой работой совмещал игру в футбол на профессиональном уровне.

– Бывший тренер сборной Исландии – стоматолог, вратарь – режиссер. Какая ваша гражданская профессия?

– Я работал на рыбной фабрике, когда мне было 16-19 лет. Тогда я уже играл за первую команду "Брейдаблика". Мои родители понимали мое увлечение футболом, но также настаивали, чтобы я работал. Когда я сказал, что этим летом хочу только играть в футбол, они сказали: "Ты сумасшедший? Будешь работать, как и все остальные". Я не получал много денег от своих родителей, поэтому летом должен был зарабатывать и откладывать на зиму.

Меня устроили на рыбную фабрику, где я работал с 6 утра до 4 дня. Оттуда я шел просто на тренировку с запахом рыбы на своей одежде. Тренировка длилась 2 часа. Дома я ужинал и ложился спать. Так продолжалось все лето. И это при том, что я был одним из молодых талантов чемпионата и много забивал.

Когда я это вспоминаю, то думаю, как я все успевал. Сейчас запрещаю себе жаловаться, что у меня мало времени и мне трудно. Работа на фабрике была не из легких – холодно и приходилось переносить тяжелую рыбу. У других футболистов была легкая работа. Они работали 2-3 часа, а потом шли на тренировку.

Но благодаря этой работе я увидел настоящую жизнь и понял, что такое тяжелая работа. А также хорошо заработал, потому что там была хорошая зарплата, стал сильнее, поскольку приходилось таскать грузы. Правда, первые три недели я был мертв. На тренировках я не мог бежать из-за усталости. Тренер злился из-за этого. В любом случае это был хороший опыт. Это помогло мне стать тем, кем я есть сейчас, и сформировало мой характер. Очень благодарен своим родителям, что они нашли мне эту работу.

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В статье: Колос (Ковалевка) Арни Вильхамссон
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
07.05.2020 в 23:47
Наши звёзды не делают поработать на рыбной ферме?
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Yurko-Zahid (Лаббок )
08.05.2020 в 00:21
Писали за двох чи трьох хлопаків з Миколаєва, що пішли працювати на меблеву фабрику. Але то не зірки :)
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