Беседин: Самое тяжелое время в моральном плане уже позади

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин, который отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов, надеется вернуть утраченные позиции.

"Буду ли я играть в большой футбол? Должен. Самое тяжелое время в моральном плане уже позади. Сейчас надо работать, чтобы к тому моменту, когда буду возвращаться, подойти еще сильнее.

Перенос Евро? Так случилось, значит, так Богу было лучше", — сказал Беседин.

Напомним, что Беседин был дисквалифицирован за употребление запрещенных веществ до 19 декабря 2020 года.