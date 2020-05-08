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Экс-динамовец: Нагрузки Газзаева не сравнить с тренировками Литовченко и Калитвинцева

Премьер-лига
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Намного сложнее

Экс-динамовец: Нагрузки Газзаева не сравнить с тренировками Литовченко и Калитвинцева
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Воспитанник "Динамо" и игрок клуба в 2007-2013 годах, хавбек Дмитрий Коркишко, который сейчас выступает в "Днепр-1", поделился впечатлениеми от тренировок тогдашнего российского коуча киевлян Валерия Газзаева.

В главную команду, вспоминает Дмитрий, он попал не просто так, а после победы на чемпионате Европы U-19.

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Нас троих сразу забрали в первую команду. Получили поздравление от Алиева, Милевского. В главной команде все нагрузки выдерживали, хотя они были бешеные.

За Калитвинцева и Литовченко у нас были также серьезные нагрузки, но у Газзаева они были совсем другие. Все очень быстро происходило на тренировке, принимать решения. Играем только в одно касание, надо открываться намного быстрее. Силовые и беговые упражнения были тяжелые. Но постепенно втянулись.

Дмитрий отрицает, мол Валерий Газзаев не общался со своими футболистами.

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Знаю, что перед каждой игрой, когда я несколько раз попал в заявку, он вызвал нас, молодежь, и говорил: "Будет шанс - я тебя выпущу". И кому-то он давал шанс.

Не могу сказать, что он вообще не общался. С лидерами разговаривал чаще, чем с молодежью. Почему тиран? Он - авторитетный человек, которого уважали. Он никогда не говорил, мол "будет так и не иначе, потому что я сказал".

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В статье: Юрий Калитвинцев Геннадий Литовченко Валерий Газзаев Дмитрий Коркишко Динамо (Киев)
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Источник:
SportArenaTV

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