Экс-динамовец: Нагрузки Газзаева не сравнить с тренировками Литовченко и Калитвинцева

Воспитанник "Динамо" и игрок клуба в 2007-2013 годах, хавбек Дмитрий Коркишко, который сейчас выступает в "Днепр-1", поделился впечатлениеми от тренировок тогдашнего российского коуча киевлян Валерия Газзаева.

В главную команду, вспоминает Дмитрий, он попал не просто так, а после победы на чемпионате Европы U-19.

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Нас троих сразу забрали в первую команду. Получили поздравление от Алиева, Милевского. В главной команде все нагрузки выдерживали, хотя они были бешеные. За Калитвинцева и Литовченко у нас были также серьезные нагрузки, но у Газзаева они были совсем другие. Все очень быстро происходило на тренировке, принимать решения. Играем только в одно касание, надо открываться намного быстрее. Силовые и беговые упражнения были тяжелые. Но постепенно втянулись.

Дмитрий отрицает, мол Валерий Газзаев не общался со своими футболистами.