  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Богдан Леднев ответил на вопрос о выборе между сборной Украины и топ-клубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Богдан Леднев ответил на вопрос о выборе между сборной Украины и топ-клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

Чтобы получить его футболку - лучше после карантина идти на стадион

Богдан Леднев ответил на вопрос о выборе между сборной Украины и топ-клубом
Новина українською

Атакующий полузащитник "Зари" Богдан Леднев рассказал о своих футболках и голах в ворота Лунина или Пятова.

- Что бы выбрал: вызов в сборную или переход в топ-клуб?

- Вызов в сборную. Для каждого футболиста вызов в сборную - это самый важный момент.

Читайте такжеБогдан Леднев высказал мнение о формате Премьер-лиги

- Часто даришь футболки болельщикам?

- Да. Почти после каждой игры. Если просят через соцсети, то все сообщения прочитать не успеваю, а вот на стадионе стать владельцем футболки шансов, конечно, больше.

- Кому приятнее было бы забить гол: Лунину в ворота "Реала" или Пятову в ворота "Шахтера"?

- Оба достойные соперники. И туда, и туда приятно забить гол. Если учитывать уровень, то, безусловно, Лунину в ворота «Реала».

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Заря (Луганск) Украина Богдан Леднев Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Зоря

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...