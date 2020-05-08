Богдан Леднев ответил на вопрос о выборе между сборной Украины и топ-клубом

Атакующий полузащитник "Зари" Богдан Леднев рассказал о своих футболках и голах в ворота Лунина или Пятова.

- Что бы выбрал: вызов в сборную или переход в топ-клуб?

- Вызов в сборную. Для каждого футболиста вызов в сборную - это самый важный момент.

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- Часто даришь футболки болельщикам?

- Да. Почти после каждой игры. Если просят через соцсети, то все сообщения прочитать не успеваю, а вот на стадионе стать владельцем футболки шансов, конечно, больше.

- Кому приятнее было бы забить гол: Лунину в ворота "Реала" или Пятову в ворота "Шахтера"?

- Оба достойные соперники. И туда, и туда приятно забить гол. Если учитывать уровень, то, безусловно, Лунину в ворота «Реала».