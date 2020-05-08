Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Богдан Леднев ответил на вопрос о выборе между сборной Украины и топ-клубом
Чтобы получить его футболку - лучше после карантина идти на стадион
Атакующий полузащитник "Зари" Богдан Леднев рассказал о своих футболках и голах в ворота Лунина или Пятова.
- Что бы выбрал: вызов в сборную или переход в топ-клуб?
- Вызов в сборную. Для каждого футболиста вызов в сборную - это самый важный момент.
- Часто даришь футболки болельщикам?
- Да. Почти после каждой игры. Если просят через соцсети, то все сообщения прочитать не успеваю, а вот на стадионе стать владельцем футболки шансов, конечно, больше.
- Кому приятнее было бы забить гол: Лунину в ворота "Реала" или Пятову в ворота "Шахтера"?
- Оба достойные соперники. И туда, и туда приятно забить гол. Если учитывать уровень, то, безусловно, Лунину в ворота «Реала».