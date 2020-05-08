Вингер Динамо: В Европе тебя никогда не упрекнут передержанием мяча

Георгию Цитаишвили, полузащитник правого фланга "Динамо", ответил на замечание партнера по молодежной сборной Украины Ефима Конопли о передержке мяча.

Все это говорят, но ...я не люблю об этом говорить. Потому что в Европе тебе никогда не упрекнут, что ты передерживаешь мяч.

Если ты передержал раз - потерял, второй - потерял и в третий раз - забил, то кто тебя упрекнет? А тут тебе на третий раз шанса не дают - начинают ругать, кричать.

И вообще почему Конопля об этом говорит? Он что, тренер мне? Я уже и так устал от тренеров это постоянно слышать ...От Петракова тоже, Петраков не говорил - он кричал!