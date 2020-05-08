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Вингер Динамо: В Европе тебя никогда не упрекнут передержанием мяча

Премьер-лига
(1 голосов)

А в Украине на третий раз кричат

Вингер Динамо: В Европе тебя никогда не упрекнут передержанием мяча
Новина українською

Георгию Цитаишвили, полузащитник правого фланга "Динамо", ответил на замечание партнера по молодежной сборной Украины Ефима Конопли о передержке мяча.

Все это говорят, но ...я не люблю об этом говорить. Потому что в Европе тебе никогда не упрекнут, что ты передерживаешь мяч.

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Если ты передержал раз - потерял, второй - потерял и в третий раз - забил, то кто тебя упрекнет? А тут тебе на третий раз шанса не дают - начинают ругать, кричать.

И вообще почему Конопля об этом говорит? Он что, тренер мне? Я уже и так устал от тренеров это постоянно слышать ...От Петракова тоже, Петраков не говорил - он кричал!

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В статье: Динамо (Киев) Александр Петраков Георгий Цитаишвили Ефим Конопля
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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Камонплей
08.05.2020 в 10:07
угу, именно потому продают сане и в свое время чуть не продали стерлига. парню еще столько предстоит узнать
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