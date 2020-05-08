Коуч Мариуполя рассказал о личном контакте с президентом клуба Тариком Махмудом Чаудри

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич описал свое сотрудничество с руководящим звеном клуба.

- Президент клуба - загадочный Тарик Махмуд Чаудри. Вы встречались с ним хоть раз?

- Это бизнесмен, я встречался с ним лично. Не сказать, что после каждой игры, но мы нередко созваниваемся. В основном, после хороших игр, когда есть повод поздравить друг друга.

Не скажу, что он сильно удаленный. Но это бизнесмен, он занят, и больше мы общаемся с нашим вице-президентом (Андреем Саниным - ред.). Некоторые моменты мы определяем уже с ним.

Пакистанский бизнесмен Тарик Махмуд Чаудри с 2015 года является президентом ФК "Мариуполь".