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Цитаишвили: Отбор в академию Барселоны - это турнир один на один
До трех голов
19-летний Георгий Цитаишвили, № 11 киевского "Динамо", вспомнил, как в детстве ездил в Ла Масию на просмотр в академию "Барселоны".
Просмотр кандидатов в академии длится 30 дней.
Смотрят и говорят: "Давай завтра, послезавтра". Я потренировался первый день и меня с 250 человек сразу отобрали в 50-ку.
Мы вообще не бегали, все с мячом. Стенка, упражнения. Весь турнир - это соревнование один на один. Есть двое ворот, кому-то дают мяч - и должен забить. До трех голов. Я победил во всех поединках. Даже не дали доработать последнее упражнение, говорили: "Тебя берем".
Однако "академиком" "Барселоны" Георгий Цитаишвили не стал.
Сказали найти опекуна-испанца, с которым бы я жил. А папа хотел, чтобы я на базе жил, потому что считал, что когда переходной возраст, можно не на ту дорогу стать.
Родители хотели, чтобы я жил чисто по режиму. Там такого не было и это была первая причина, почему папа сказал, что я должен оттуда уходить.