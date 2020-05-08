Цитаишвили: Отбор в академию Барселоны - это турнир один на один

19-летний Георгий Цитаишвили, № 11 киевского "Динамо", вспомнил, как в детстве ездил в Ла Масию на просмотр в академию "Барселоны".

Просмотр кандидатов в академии длится 30 дней.

Смотрят и говорят: "Давай завтра, послезавтра". Я потренировался первый день и меня с 250 человек сразу отобрали в 50-ку.

Мы вообще не бегали, все с мячом. Стенка, упражнения. Весь турнир - это соревнование один на один. Есть двое ворот, кому-то дают мяч - и должен забить. До трех голов. Я победил во всех поединках. Даже не дали доработать последнее упражнение, говорили: "Тебя берем".