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Атакующий хавбек Динамо фанатеет от Дюранта, Гардена и Джеймса

Премьер-лига
(1 голосов)

Любитель NBA

Атакующий хавбек Динамо фанатеет от Дюранта, Гардена и Джеймса
Новина українською

№ 10 Николай Шапаренко, 21-летний центральный атакующий хавбек "бело-синих", признался о своих спортивных предпочтениях вне футбола.

- Люблю смотреть NBA. Очень нравится баскетбол. Стараюсь смотреть матчи, если они не поздно транслируются, или просматриваю обзоры утром.

- Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

- С партнерами по команде играем в компьютерные игры. Обычно это занимает 2-3 часа нашего времени.

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

- В NBA нравится много игроков, в том числе Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Джеймс Харден.

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- Занимался в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Нет. Всегда бегал во дворе с мячом и не было интереса к другим видам спорта.

- Посещение либо спортивных матчей или мероприятий оставило больше впечатлений?

- Запомнился первый поход на НСК "Олимпийский", когда "Динамо" обыграло "Шахтер" в серии пенальти.

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В статье: Динамо (Киев) NBA Николай Шапаренко ЛеБрон Джеймс Джеймс Харден Кевин Дюрант
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Источник:
Динамо

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