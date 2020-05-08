Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атакующий хавбек Динамо фанатеет от Дюранта, Гардена и Джеймса
Любитель NBA
№ 10 Николай Шапаренко, 21-летний центральный атакующий хавбек "бело-синих", признался о своих спортивных предпочтениях вне футбола.
- Люблю смотреть NBA. Очень нравится баскетбол. Стараюсь смотреть матчи, если они не поздно транслируются, или просматриваю обзоры утром.
- Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?
- С партнерами по команде играем в компьютерные игры. Обычно это занимает 2-3 часа нашего времени.
- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?
- В NBA нравится много игроков, в том числе Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Джеймс Харден.
- Занимался в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?
- Нет. Всегда бегал во дворе с мячом и не было интереса к другим видам спорта.
- Посещение либо спортивных матчей или мероприятий оставило больше впечатлений?
- Запомнился первый поход на НСК "Олимпийский", когда "Динамо" обыграло "Шахтер" в серии пенальти.
Новости по теме
- 16:35 Украинские Цитаишвили: Планирую до 23-24 лет быть в Динамо, а потом сразу перейти в европейский топ-клуб
- 17:00 Зарубежные "Где Динамо, где?" В этот день 11 лет назад Шахтер обыграл Динамо и вышел в финал Кубка УЕФА
- 12:23 Украинские Может и на трубе сыграть. Хавбек Динамо ездит на сноуборде и обожает игру Федерера