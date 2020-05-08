В Колос хавбек Милько попал благодаря случайной встрече с соседом

Вадим Милько, 33-летний центральный полузащитник "Колоса", вспомнил свой путь в футболе, когда из киевского "Динамо" шел в аренду в ФК "Харьков", а затем выступал в белорусских "Слуцке" и "Белшине".

- Не жалеешь, что уехал в ФК "Харьков"?

- Сначала не жалел, ведь у меня была хорошая игровая практика в Высшей лиге для 21-летнего парня. Я не знал, что так получится с этим клубом. Как говорится - знал бы прикуп, жил бы в Сочи (смеется). А так, у меня была качественная практика, а затем очень хороший период в луганской "Заре". Очень классные воспоминания.

- А что до твоего белорусского этапа карьеры?

- Это также был хороший опыт. Когда украинцы туда приезжали, местные думали, что мы на одной ноге всех обыгрывать будем, потому что наш чемпионат был на порядок сильнее. Но с первых туров было очевидно, что это не так. Чемпионат в Беларуси был довольно ровным, а первая команда могла проиграть последний. Выходили каждого тура и не знали, чего ожидать от соперников.

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- После Беларуси ты пошел в "Верес", но оказался в "Колосе". Что это за история?

- Тогда мне позвонил агент и сказал, что есть вариант перейти в "Верес", который одной ногой в Высшей лиге. И я туда приехал, потренировался и сыграл только одну игру, кстати против "Колоса". Мы уступили 2:3, но я понимал, что не смогу работать с главным тренером Владимиром Мазяра, просто у нас разные взгляды на футбол, можно так сказать. И мы с ним до сих пор общаемся нормально, и созваниваемся время от времени. Вот он после матча с "Шахтером" звонил, когда я дважды "горнякам" забил. И мы поговорили. Но на тот момент у нас было разное видение, и я сказал честно: "Я буду искать другую команду".

А вариант с "Колосом" - это наверное судьба привела меня в клуб. Наш нынешний тренер в "Колосе" Сергей Вячеславович Кузнецов жил неподалеку от меня. И я когда приехал в Киев, я в тот же день пошел на пробежку. И встретил его. Сергей говорит: "Ты что здесь делаешь? У вас же игра в воскресенье". Я ответил, что забрал документы и наши пути с "Вересом" разошлись. И Сергей Вячеславович предложил потренироваться вместе с "Колосом", чтобы поддерживать форму.

Руслан Владимирович Костышин был не против, а с командой тогда много известных футболистов тренировались, которые поддерживали свою форму. Тот же Макаренко, Селезнев, Олейник, Гладкий и другие. Я также тренировался, смотрел на тренировочный процесс, увидел базу, почувствовал отношения у них в коллективе. И я тогда пришел домой и сказал жене: "Я хочу играть в "Колосе". С каждой тренировкой я доказывал свой футбольный уровень, и за неделю сказал, что просто так я не хочу тренироваться, я хочу играть за эту команду. И тренеры увидели мои старания, и летом 2017 я подписал с клубом контракт.