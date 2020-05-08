Нападающий Кулач называет переход в Александрию главной ошибкой в ​​карьере

Владислав Кулач, сегодня нападающий полтавской "Ворсклы", с начала 2019-го до лета того года был в аренде "Александрии", а затем приостановил карьеру из-за тяжелой травмы. Влад рассказал об обстоятельствах повреждения, от которого мог оправится гораздо раньше.

В ту зиму Кулач попрощался с "Ворсклой", в которой выступал с 2017 года, и собирался перейти в один из зарубежных клубов.

Шаран много раз звонил, звал в "Александрию". Но я не хотел играть в Украине. Были очень хорошие предложения. Тренировался в Киеве, поддерживал форму. В итоге все затянулось, перейти за границу не удалось.

У Влада был вариант вернуться обратно в "Ворсклу".

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Но было стыдно вернуться. Попрощался со всеми, прошло 2 месяца и возвращаюсь? Сачко звал, говорил, мол, это твоя команда, тебя здесь поймут.

Однако Кулач принял предложение Владимира Шарана и перешел в "Александрию".

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Это моя главная ошибка в футбольном плане. Сначала все было хорошо. На сбор приехал, подготовили, бегал много, сыграл несколько матчей. Приехали в "Александрию" - получил травму на тренировке, сильно надорвал икроножную мышцу.

Владислав обратился к Владимиру Шарану, чтобы его отпустить на осмотр в "Шахтер". Главный тренер отказал, сказал, что в "Александрии" есть все условия для этого.

Я согласился. Прошло три недели - и ничего, я не восстанавливался, не было необходимых условий, а травма была серьезная. Я сделал УЗИ в Полтаве, привез врачу "Александрии", а он говорит: "Что ты мне привез, у тебя там такого нет, у тебя гематома". Я поверил, вышел на тренировку, начал делать рывки, пробежал тест. Не болело 3 дня. Уже потом узнал, что в том месте может не болеть, но если совсем надрывается - все, финиш. И вот через 3 дня был товарищеский матч. Я сыграл 60 минут и все, продолжать игру не мог. Поехал в Киев на МРТ. Медики обнаружили сильный надрыв, сказали, что это уже не месяц, а гораздо больше времени на восстановление надо.

Тогда Владислав позвонил Владимиру Шарану и на этот раз наставник уже позволил поехать в "Шахтер".

В Донецке были шокированы. В итоге я восстанавливался в Киеве два месяца. Ни одного звонка от врача "Александрии" не было, может раз кто-то из клуба позвонил. А врач, считаю, должен хотя бы извиниться. Я потерял полгода из-за его ошибки.

На последний матч чемпионата с "Динамо" Владислав приехал в "Александрию".