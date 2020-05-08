Заря предлагает доиграть чемпионат УПЛ верхней "шестерки" в Днепре и Запорожье

Луганская "Заря" выступила с реакцией на предложение черниговской "Десны" о том, чтобы доиграть соревнования верхней шестерки УПЛ в Киеве.

Луганчане считают, что проведение матчей в Киеве ставит команды в неравные финансовые условия.

ФК "Заря" вынужден будет решать самостоятельно, за свой счет, вопрос места проживания, питания, тренировки и восстановления команды. ФК "Десна" не предложил решения этих важных вопросов.

Матчи в Киеве также не нивелируют фактор своего поля, рассуждают в "Заре".

По этому критерию наиболее целесообразным является проведение матчей на действительно нейтральных полях - стадионах "Днепр Арена" и "Метеор" в Днепре и "Славутич Арена" в Запорожье. Предвидя возможные замечания, напоминаем, что Запорожье не является родным городом "Зари", поэтому клуб так же будет находиться не на «своем поле» и постоянно несет потери.

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Еще одним аргументом "Зари" является то, что в Днепре и Запорожье низкий уровень заболеваемости коронавирус Covid-19, чем в Киеве.

Также в "Заре" сообщили, что если клубы не определят единогласно способ доигрывание чемпионата в УПЛ, "итоговые места команд в чемпионате сезона 2019/2020 будут определены по расположению в турнирной таблице по итогам 23 тура "