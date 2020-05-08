С привкусом скандала. Странные поступки владельцев украинских клубов. ВИДЕО

Украинский футбол умеет удивлять. Не только игрой, но и неординарным поведением главных действующих лиц. Особенно это касается владельцев / президентов клубов. Угрозы физической расправой, подкуп, впечатляющие премиальные, попытки тренировать команду - все это и другое в новом видео от канала UA-Футбол, посвященном сильным мира УПЛ.