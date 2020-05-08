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С привкусом скандала. Странные поступки владельцев украинских клубов. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Ахметов, Козловский, Суркис и, конечно, Коломойский в главных ролях

С привкусом скандала. Странные поступки владельцев украинских клубов. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Украинский футбол умеет удивлять. Не только игрой, но и неординарным поведением главных действующих лиц. Особенно это касается владельцев / президентов клубов. Угрозы физической расправой, подкуп, впечатляющие премиальные, попытки тренировать команду - все это и другое в новом видео от канала UA-Футбол, посвященном сильным мира УПЛ.

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В статье: канал UA-Футбол
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