Бабич: Есть амбиции попробовать себя в Европе

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о своем желании поработать в Европе.

"Есть амбиции попробовать себя в Европе. Но есть не только у меня, а и у большинства наших тренеров проблема – языковой барьер. Это серьезная проблема, я над ней работаю. Понимаю, что говорить через переводчика – это одно, но когда ты выражаешь свои эмоции именно на языке, который понятен футболисту, это другое.

Если мы говорим по поводу зарубежья, где больше разговаривают на английском языке – конечно, есть проблемы. Если же о странах, где меня могут понимать без переводчика – то здесь намного проще", - сказал Бабич.