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Бабич: Есть амбиции попробовать себя в Европе

Премьер-лига
(1 голосов)

Но есть одна проблема

Бабич: Есть амбиции попробовать себя в Европе
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о своем желании поработать в Европе.

"Есть амбиции попробовать себя в Европе. Но есть не только у меня, а и у большинства наших тренеров проблема – языковой барьер. Это серьезная проблема, я над ней работаю. Понимаю, что говорить через переводчика – это одно, но когда ты выражаешь свои эмоции именно на языке, который понятен футболисту, это другое.

Если мы говорим по поводу зарубежья, где больше разговаривают на английском языке – конечно, есть проблемы. Если же о странах, где меня могут понимать без переводчика – то здесь намного проще", - сказал Бабич.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
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Источник:
football.ua

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
08.05.2020 в 18:51
давай к молдаванам --их язык ты знаешь и не далеко от украины --пока так
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buickball (Novostroy)
08.05.2020 в 19:21
Твоему клубу скоро кирдык вообще, и тебе к молдове и к румынам ближе, а ты переживаешь за Бабича? Окстись.
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