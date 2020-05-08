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Соль: В Испании ситуация хуже, чем в Украине. Среди моих знакомых 10 человек заболели коронавирусом
Испанец пересиживает карантин в Киеве
Испанский форвард "Динамо" Фран Соль рассказал, как проводит время и чем занимается на карантине.
- Как проводишь время на карантине?
- Провожу время с семьей, читаю книги, играю на гитаре, иногда готовлю испанскую еду. Люблю готовить паэлью.
- Из чего состоят твои тренировки на карантине?
- Бегаю, выполняю силовые и кардиоупражнения, приседания. Дома маленький зал и это очень помогает. Предпочитаю интервальные тренировки. Они повышают мою силу.
- А какая ситуация сейчас в Испании?
- Там плохая ситуация, не так, как здесь. Среди моих знакомых 10 человек или даже больше заболели коронавирусом. Но испанцы дисциплинированные и постепенно улучшается ситуация в стране. Надеемся, что все будет хорошо и поедем в Марбелью на тренировочные сборы.