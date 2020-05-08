Милько: Спросил у Исмаили, почему он не играет за сборную. Он отвлекся, а я забил Шахтеру второй гол

Хавбек "Колоса" Вадим Милько рассказал, как оформил дубль в ворота "Шахтера" в последнем очном матче команд (3:4).

- Вадим, ты не очень много в карьере забивал...

- Да, для меня голевые моменты - это праздник (смеется). Честно говоря, мне главное - приносить пользу команде. У меня нет сверхъестественных талантов, я полезен в другом - самоотверженностью. Будь то тренировка или игра. Я не могу выйти и сыграть в пол ноги. Я так воспитан. Что касается голов, я не особо парюсь. У меня другая работа.

- А как же два гола "Шахтеру"?

Ну, первый гол - мы хорошо накрыли соперников, высоко их прессинговали. И Андрей Пятов неудачную передачу сделал, а я перехватил и забил. А второй гол - это футбольная хитрость была. Я "заговорил" Исмаили! Спросил, почему его не вызывают в сборную, ведь он очень классный футболист. Он призадумався, а я в этот момент остался один и забил второй раз. Это было на самом деле! Это был такой трюк от меня. Просто спросил - "странно, чего ты не играешь в сборной"? И он отвлекся, а я реализовал свой шанс (смеется)!

- Диктор по стадиону такой перформанс тебе сделал! "Вадиииим Милькоооо"!

- Да, я слышал После игры мои родители звонили, они смотрели по телевизору игру. И моя мама говорила, что слышала такое эмоциональное объявления по стадиону, что даже прослезилась! Очень приятно было, тем более, что так трудно мне голы даются. Я кстати, три мяча в Высшей лиге забил, и все три - Андрею Пятову!