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Пихаленок: Я уже восстановился после травмы, буду ждать своего шанса

Премьер-лига
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Хавбек готов к работе

Пихаленок: Я уже восстановился после травмы, буду ждать своего шанса
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Александр Пихаленок рассказал о том, что уже восстановился после травмы и готов к работе с командой.

– Пошел ли период карантина тебе на пользу в плане восстановления?

– Да, я уже восстановился. Надеюсь, со следующей недели начнутся полноценные тренировки и смогу работать со всей командой. Индивидуальные занятия все равно не заменят общую группу, что бы ты ни делал. И товарищеский матч уже очень хочется сыграть. Жду с нетерпением, когда выйду на поле.

– Как поддерживал себя морально после травмы?

– Первое время было очень тяжело, особенно месяц, проведенный на костылях. Хотел бы поблагодарить жену, семью, родителей, дедушку, бабушку, которые меня поддерживали. Без них пришлось бы очень сложно. И команду тоже: было очень приятно, когда я находился в Барселоне после операции, а они надели футболки со словами для меня. Тренерский штаб, клуб, руководство – все много сделали для того, чтобы я восстановился. Теперь все зависит только от меня. Буду ждать шанса, чтобы проявить себя.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок
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Источник:
ФК Шахтер

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