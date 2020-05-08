Бабич: Хотелось бы обыграть Динамо в качестве тренера

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о наиболее неудобных и принципиальных соперниках для его команды, а также поведал о целях и задачах на остаток сезона.

- Вам известно, кто до 2020 года был единственным тренером, все время финишировавшим в топ-6 УПЛ?

- Я понимал, что у меня был шанс четыре года подряд финишировать в верхней шестерке. Но это не давило. Это больше заслуга команды, моего тренерского штаба. Мы стремились выиграть каждую игру. Конечно, очень хотелось попасть в первую шестерку. Не из-за каких-то личных амбиций, а из-за задач клуба.

— В первом круге вы также проиграли "Десне" — 0:4. Теперь для вас это принципиальный соперник?

— Это, скажем, не самый приятный соперник для нас. Мы действительно много матчей не можем удачно сыграть с ними, уже пять или шесть игр. Этот соперник становится очень неудобным. Но, опять же, это футбол. Так получается, что где-то под игру с "Десной" у нас случаются проблемы с составом, еще какие-то, и мы подходим к этим матчам не в оптимальной форме. Есть над чем подумать. Самое главное, чтобы мы делали выводы от игры к игре.

В футболе есть три результата, победа, ничья и поражение. В данном случае, скажем, ничья на выезде с таким соперником была бы нормальным результатом.

— Что для вас желаннее, обыграть "Десну" — 3:0 или "Динамо" — 1:0?

— Наверное, все-таки "Динамо". Потому что это команда, которую я в качестве тренера еще не обыгрывал.

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- Какие у вас стоят задачи в чемпионате на остаток сезона?

- Нашей первоочередной задачей было попасть в топ-6, но мы ее не выполнили. Но даже не попав в шестерку, мы собираемся побороться за стыковые матчи, которые позволяют побороться за право играть в квалификации Лиги Европы. То есть, занять 7-8 место и играть стыковые матчи. Мы сейчас как раз ведем борьбу за седьмое место с "Днепром-1". У нас еще девять матчей и есть шанс выйти таким образом.

Еще у нас есть кубок. В нем задачей было повторить наше достижение, когда мы дошли до полуфинала. Сейчас мы выполнили эту задачу и теперь хочется выйти в финал. Мы понимаем, что у нас с "Ворсклой" равноценная пара. Есть очень хорошие шансы пройти дальше – как у нас, так и у "Ворсклы".

- Если вы обыграете "Ворсклу", кого хотели бы увидеть соперником в финале Кубка Украины?

- Не могу сказать, что прямо там сильно мы боимся "Динамо". "Минай" – тоже непростой соперник, который показывает достаточно интересный футбол. Тем более, в финале у любой команды есть шанс. С кем бы мы ни играли, или кто бы другой ни играл – думаю, шансы останутся 50/50. Это финал, это одна игра, и здесь можно сотворить чудо.