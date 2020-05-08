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Гельзин: Почему бы УАФ не помочь клубам деньгами, которые выделил УЕФА

Премьер-лига
(2 голосов)

Олимпик не понимает, тестирование - это требование или рекомендация

Гельзин: Почему бы УАФ не помочь клубам деньгами, которые выделил УЕФА
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин поделился мнением о тестировании игроков и работников клуба на коронавирус.

"Пока готовимся к возобновлению тренировок 11-12 мая. Ребята с большим желанием ожидают этого. Но мы не до конца понимаем ситуацию с тестированием. Как это должно быть?

Это требование или рекомендация? Если рекомендация – то спасибо, но клубам также нужно помочь. Чтобы клубы чувствовали помощь. Рекомендовать и я могу.

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Сейчас есть всем известные деньги, которые УЕФА выделил для УАФ. Почему бы федерации не помочь этими выплатами клубам? Я не вижу шагов от федерации.

Если же это условие с тестированием будет обязательным – мы будем чем-то жертвовать", – сказал Гельзин.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Kozlintip (Rivne)
08.05.2020 в 22:19
ще один нитік. Знімайся з чемпіонату, в першій лізі є ким замінити
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
08.05.2020 в 22:10
Спроси напрямую у шефа -- Палкина....
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+1
0


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