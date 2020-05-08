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Гельзин: Почему бы УАФ не помочь клубам деньгами, которые выделил УЕФА
Олимпик не понимает, тестирование - это требование или рекомендация
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин поделился мнением о тестировании игроков и работников клуба на коронавирус.
"Пока готовимся к возобновлению тренировок 11-12 мая. Ребята с большим желанием ожидают этого. Но мы не до конца понимаем ситуацию с тестированием. Как это должно быть?
Это требование или рекомендация? Если рекомендация – то спасибо, но клубам также нужно помочь. Чтобы клубы чувствовали помощь. Рекомендовать и я могу.
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Сейчас есть всем известные деньги, которые УЕФА выделил для УАФ. Почему бы федерации не помочь этими выплатами клубам? Я не вижу шагов от федерации.
Если же это условие с тестированием будет обязательным – мы будем чем-то жертвовать", – сказал Гельзин.