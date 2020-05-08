Вице-президент Ворсклы: Мы готовы к рестарту. Вопрос с тестами на вирус решим

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о готовности клуба к рестарту чемпионата.

- Сейчас идет обсуждение сценария обновления сезона в Премьер-лиге. Клубы, и "Ворскла" в том числе, получили рабочий вариант календаря. Какова позиция "Ворсклы" относительно предложенного сценария. Клуб и команда готовы стартовать 30 мая?

- Да, обсуждения в полном разгаре. Уже состоялись рабочие совещания в УПЛ за частые представителей УАФ, а сейчас национальная Ассоциация консультируется с Минздравом, чтобы наработать правильный механизм выхода из карантина. Что касается клуба, то "Ворскла" готова к рестарту. Наша база работает, поля если надо будет тоже быстро приведут в норму. Тренерский штаб тоже ориентируется на оптимистический сценарий, и тренеры уже расписали себе график, как будут возвращаться к обычному режиму.

- Все сотрудники должны будут пройти тесты на коронавирус, и в некоторых клубах жаловались, что довольно трудно будет достать необходимое количество тестов. Как с этим в "Ворскле"?

- Если все дойдет до тестирования, то я думаю, мы решим эту задачу. Сейчас до этого еще далеко, ведь есть куча более глобальных вопросов, без ответов на которые невозможно двигаться дальше. Непонятно, например, где будут проводиться матчи, как мы будем играть на выезде. В каких регионах откроют отели, а в каких нет. Словом, еще куча неопределенного. Сейчас нужно дождаться централизованных рекомендаций от Минздрава, УАФ и УПЛ, детально их изучить, а уже потом, исходя из них, думать как действовать дальше. Сейчас самое главное, чтобы в Украине не было новых всплесков заболеваемости.