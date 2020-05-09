Метревели рассказал об условиях привлечения инвесторов в УПЛ

Кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели в эфире канала "Футбол 1" рассказал, как можно привлечь инвесторов в лигу.

- По спонсорству вопрос комплексный. Нужно смотреть, как в Украине будет развиваться беттинговый и другие рынки, которые заинтересованы в футбольной аудитории. Мы видим перспективу роста в 2-3 раза.

Но мы должны послать рынку четкий сигнал: УПЛ не раздираемая внутренними противоречиями, а движется консолидировано в едином направлении. Только тогда к нам потянутся инвесторы – внутренние и внешние. Это самое главное, – сказал Метревели.