  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Метревели рассказал об условиях привлечения инвесторов в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Метревели рассказал об условиях привлечения инвесторов в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

УПЛ не раздираемая внутренними противоречиями?

Метревели рассказал об условиях привлечения инвесторов в УПЛ
Новина українською

Кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели в эфире канала "Футбол 1" рассказал, как можно привлечь инвесторов в лигу.

- По спонсорству вопрос комплексный. Нужно смотреть, как в Украине будет развиваться беттинговый и другие рынки, которые заинтересованы в футбольной аудитории. Мы видим перспективу роста в 2-3 раза.

Но мы должны послать рынку четкий сигнал: УПЛ не раздираемая внутренними противоречиями, а движется консолидировано в едином направлении. Только тогда к нам потянутся инвесторы – внутренние и внешние. Это самое главное, – сказал Метревели.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Метревели УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...