  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луиш Каштру рассказал, почему продолжил карьеру тренера в Шахтере
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луиш Каштру рассказал, почему продолжил карьеру тренера в Шахтере

Премьер-лига
(2 голосов)

Нужно было понять, что лучше в плане карьеры, а не денег

Луиш Каштру рассказал, почему продолжил карьеру тренера в Шахтере
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, как мог покинуть "Виторию Гимараэш" и перебраться в Англию.

- Меня приглашали в декабре 2018-го в "Рединг". Там я мог получать в 7-8 раз больше, чем в "Витории".

Продолжил бы работать в клубе с большим удовольствием. Но получил предложение "Шахтера", также были варианты в Саудовской Аравии, Египте и другие.

Мне нужно было понять, что будет лучше в плане карьеры, а не денег, – цитирует Каштру португальское издание "O Jogo".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...