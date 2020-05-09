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Луиш Каштру рассказал, почему продолжил карьеру тренера в Шахтере
Нужно было понять, что лучше в плане карьеры, а не денег
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, как мог покинуть "Виторию Гимараэш" и перебраться в Англию.
- Меня приглашали в декабре 2018-го в "Рединг". Там я мог получать в 7-8 раз больше, чем в "Витории".
Продолжил бы работать в клубе с большим удовольствием. Но получил предложение "Шахтера", также были варианты в Саудовской Аравии, Египте и другие.
Мне нужно было понять, что будет лучше в плане карьеры, а не денег, – цитирует Каштру португальское издание "O Jogo".
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