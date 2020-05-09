Бетао: Если бы мне предложили украинское гражданство, когда я играл в Динамо - я бы согласился

Бывший бразильский защитник киевского "Динамо" рассказал, что мог принять украинское гражданство.

- Знаете, что в сборной Украины сейчас два натурализованных бразильца - Жуниор Мораес и Марлос? Вам в свое время не предлагали принять украинское гражданство?

- Мораес - мой друг. Он хороший футболист, как и Марлос. Я поддерживаю решение Шевченко, желаю им обоим удачи в сборной Украины, для меня это тоже в какой-то степени приятно. Они сильные игроки, долго живут и работают в Украине. Думаю, что для украинской сборной это усиление.

А что касается меня, то если бы мне предложили принять украинское гражданство, когда я играл в “Динамо”, то я бы, конечно, согласился. Без проблем.