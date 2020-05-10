Пихаленок рассказал, с кем больше общается в Шахтере

Полузащитник "Шахтера" Александр Пихаленок - о мотивации вызова в сборную, а также вспомнил финал Юношеской лиги УЕФА в 2015 году.

– С кем из партнеров по команде сейчас активнее общаешься?

– Степаненко, Хочолава, Шевченко, Бондарь, Сикан… Со всеми по чуть-чуть.



– Стал ли перенос Евро на 2021 год дополнительной мотивацией выиграть конкуренцию в "Шахтере", что увеличит шансы вызова в сборную?

– Конечно, каждый футболист мечтает о вызове в национальную сборную. Травма оказалась очень тяжелой, не все сразу. Я буду ждать своего шанса в "Шахтере", чтобы проявить себя и закрепиться в основном составе.



– Ты участвовал в финале Юношеской лиги УЕФА в 2015 году. Чего не хватило для победы?

– Честно говоря, не знаю. Мы хорошо играли, и счет боевой – 2:3. Можно сказать, немного не повезло. Но у "Челси" был отличный состав – сильнейшая команда из тех, с кем мы тогда встречались. Не считаю, что мы сильно уступали. Просто в финале вот так: одна команда выигрывает, другая – проигрывает. Очень обидно было.