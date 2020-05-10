Сергей Нагорняк: Два месяца не играть в футбол - это просто так не проходит

Представитель экспертного совета УПЛ Сергей Нагорняк размышляет над тем, как украинским командам выходить из карантина.

- Если все пойдет по озвученному плану, в начале следующей недели клубы УПЛ начнут подготовку к возобновлению сезона. На 30 мая намечены первые матчи после карантина. Это означает, что на подготовку у команд будет три недели. С одной стороны, это мало, потому что перерыв длился столько, сколько обычно разделяет разные сезоны или зимой две части одного. Это значит, что придется в ускоренном режиме проводить полноценные тренировочные сборы.

С другой стороны, в свое время выдающийся итальянский тренер Фабио Капелло сказал: "Для подготовки к сезону мне нужен месяц". То, что это правда, знаю по своему опыту: когда начал работать в тренерском штабе "Днепра", нам как раз хватило месяца, чтобы вывести подопечных на готовность выступать в Лиге Европы.

Проблема состояния игровой формы, возможно, ключевой момент: два месяца не играть в футбол - это просто так не проходит. За три недели до рестарта Favbet Лиги каждой команде, по моему мнению, надо провести минимум три спарринга. И сразу возникают две проблемы: где найти спарринг-партнеров и что это будут за спарринг-партнеры, помня, что в карантине были все, в том числе клубы из областей. Одно дело - индивидуальные тренировки, второе - внутришнекомандные двусторонки и третье - полноценные контрольные матчи, - сказал Нагорняк.