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Кобин: Луческу рассказывал много таких вещей, о которых я не знал

Премьер-лига
(1 голосов)

Луческу топовый тренер?

Кобин: Луческу рассказывал много таких вещей, о которых я не знал
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о Мирче Луческу, с которым работал в "Шахтере".

- Мирча Луческу, считаю, топовый тренер. Как человек хороший. Он нам рассказывал много таких вещей, о которых я не знал. Я перешел в "Шахтер" в 24 года. Я понял, что предыдущие тренера дали мне очень маленький процент знаний.

А Луческу однозначно топовый тренер. Как-то мы играли против "Черноморца", мы победили. Он мне позвонил после матча, поздравил с победой, с тренерской карьерой. Мне было очень приятно, – сказал Кобин.

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В статье: Мирча Луческу Василий Кобин Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
Football Hub
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Комментарии (5)
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buickball (Novostroy)
10.05.2020 в 14:02
Харьки, как и данецкое кобло в своём репертуаре.
Ответить
+3
-1
Power1 (Донецк)
10.05.2020 в 13:19
Вылезли два муд-ка и нагадили.
Ответить
+3
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.05.2020 в 13:18
Біг, біг, біг, побачив м'яч вдарив та й гол...)))
Ответить
+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.05.2020 в 13:17
Вася, тобі багато знати шкідливо...
Ответить
+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
10.05.2020 в 13:17
Многого он не знал... Надо было раньше с гор спускаться...
Ответить
0
-5


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