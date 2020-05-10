Кобин: Луческу рассказывал много таких вещей, о которых я не знал

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о Мирче Луческу, с которым работал в "Шахтере".

- Мирча Луческу, считаю, топовый тренер. Как человек хороший. Он нам рассказывал много таких вещей, о которых я не знал. Я перешел в "Шахтер" в 24 года. Я понял, что предыдущие тренера дали мне очень маленький процент знаний.

А Луческу однозначно топовый тренер. Как-то мы играли против "Черноморца", мы победили. Он мне позвонил после матча, поздравил с победой, с тренерской карьерой. Мне было очень приятно, – сказал Кобин.