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Глава комитета по этике и честной игры УАФ уверен, что за год в УПЛ не было подозрительных матчей

Премьер-лига
(1 голосов)

А вот в Первой лиге есть проблемы, - считает Баранка

Глава комитета по этике и честной игры УАФ уверен, что за год в УПЛ не было подозрительных матчей
Новина українською

Глава комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка привел статистику подозрительных матчей в украинском футболе.

- За 2017 год мы имеем 125 случаев подозрительных матчей. За 2018-й – около 40. Имею в виду все соревнования. Ведь если брать УПЛ и Первую лигу, то можно сказать, что у нас всего два случая.

За последний год в УПЛ было ноль подозрительных матчей. В Первой лиге есть проблемная команда. Когда мы запретили провайдеру посещение стадиона, они перестали играть договорные матчи и сменили половину состава.

Также есть несколько подозрительных случаев в чемпионатах U-19 и U-21. Это до сих пор большая проблема для нас. Нам нужно проверять все самим. Возможно, прозвучит абсурдно, но молодые игроки не осознают, насколько серьезна проблема договорных матчей. Думают, что это своеобразная шутка.

Их легко втянуть в коррупционные схемы даже небольшими деньгами. Также в чемпионатах U-19 и U-21 некоторые тренеры замешаны в этих делах, – сказал Баранка.

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В статье: УПЛ Франческо Баранка УАФ
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.05.2020 в 16:30
Матчі шмоктаря з кишеньковим маріуполем та останній з Зорею.
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0
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Просто Квашин (Харьков)
10.05.2020 в 14:47
А матчи шахтьора с мариуполем ????
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